J.p.morgan chase & co : Hausse de 7% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 6% à 11 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2022, soit 3,57 dollars par action (+7% sur un an), et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit de 2,29 milliards sur la période.



La banque explique que ces provisions, qui se comparent à des reprises de 1,29 milliard un an auparavant, traduisent notamment une détérioration modeste de ses perspectives macroéconomiques, avec désormais une légère récession en scénario central.



JP Morgan a vu des revenus s'accroitre de 18% à plus de 34,5 milliards de dollars, une croissance de 48% de ses revenus nets d'intérêts sur fond de taux plus élevés, ayant largement compensé une contraction de 8% de ses autres types de revenus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel