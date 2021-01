J.p.morgan chase & co : Hausse de 42% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 42% à plus de 12,1 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit 3,79 dollars par action, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes.



Ce profit reflète des libérations de réserves de crédit pour 2,9 milliards de dollars et des revenus en hausse de 3% à près de 30,2 milliards, la baisse de 7% des revenus d'intérêts nets ayant été compensée par une croissance de 13% des revenus hors intérêts.



'Si les développements positifs sur les vaccins et les stimulus contribuent à ces libérations de réserves, nos réserves de crédit de plus de 30 milliards de dollars continuent de refléter l'incertitude économique significative à court terme', selon le PDG Jamie Dimon.



