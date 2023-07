J.p.morgan chase & co : Dans le vert, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après l'analyse positive de Jefferies. L'analyste relève sa recommandation sur JPMorgan Chase de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours relevé de 11% à 165 dollars, dans une note consacrée aux banques américaines à l'approche de leurs publications trimestrielles.



'Les banques continuent de faire face à de multiples incertitudes, notamment des révisions négatives des revenus d'intérêts nets et de BPA, la normalisation de crédit, et la finalisation de réglementations', pointe le broker.



'Si JPMorgan Chase a surperformé dans l'absolu et en relatif en 2023, sa combinaison d'un bilan vigoureux, d'une position de liquidité forte et d'un potentiel de génération de résultats de premier ordre continue de mettre la banque en bonne position', juge-t-il.



