J.p.morgan chase & co : Chute de 42% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en chute de 42% à 8,28 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2022, soit 2,63 dollars par action, en raison surtout de provisions pour pertes sur crédit liées principalement à l'inflation élevée et à la guerre en Ukraine.



L'établissement bancaire a vu des revenus se tasser de 5% à 31,6 milliards de dollars, une croissance de 7% des revenus d'intérêts nets sur fond de taux plus élevés, ayant été largement contrebalancée par une contraction de 12% des autres types de revenus.



Par ailleurs, le conseil d'administration de JPMorgan a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions pour un montant de 30 milliards de dollars, programme dont la mise en oeuvre pourra commencer le 1er mai prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel