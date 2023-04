J.p.morgan chase & co : BPA accru de moitié au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 52% à 12,6 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2023, soit 4,10 dollars par action (+56% sur un an), et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit augmentées de 56% à 2,27 milliards.



La banque new-yorkaise explique que ces provisions en hausse traduisent notamment une détérioration des perspectives macroéconomiques, dont une probabilité accrue d'une récession modérée du fait du durcissement des conditions financières.



JP Morgan a vu ses revenus s'accroitre de 25% à 39,3 milliards de dollars, une croissance tirée essentiellement par un bond de 49% de ses revenus nets d'intérêts sur fond de taux plus élevés, tandis que ses autres types de revenus ont augmenté de 5%.



