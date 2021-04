J.p.morgan chase & co : Bénéfice net quintuplé au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net multiplié par cinq à 14,3 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2021, soit 4,50 dollars par action, grâce surtout à des libérations de réserves de crédit pour 5,2 milliards de dollars.



L'établissement bancaire a vu des revenus augmenter de 14% à plus de 33,1 milliards, la baisse de 11% des revenus d'intérêts nets sous l'effet de la faiblesse des taux, ayant été compensée par une croissance de 39% des revenus hors intérêts.



'Avec les dépenses de relance et en infrastructures, l'assouplissement quantitatif et l'euphorie autour de la possible fin de la pandémie, nous pensons que l'économie peut connaitre une croissance pluriannuelle extrêmement robuste', estime le CEO Jamie Dimon.



