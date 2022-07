J.p.morgan chase & co : Berenberg relève son conseil à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son conseil sur le titre JPMorgan Chase & Co, passant de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours établi à 120 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand reconnaît que JPMorgan évolue dans un environnement opérationnel 'difficile' à l'heure actuelle, sachant que l'incertitude économique a réduit son activité de banque d'affaires tandis que le spectre d'une récession aux Etats-Unis pénalise ses métiers liés aux particuliers et aux entreprises.



'Toutefois, avec un cours de Bourse faisant désormais apparaître une décote d'environ 20% vis-à-vis de sa moyenne de long terme et au vu de la nature éphémère de ces vents contraires, nous pensons que les risques baissiers sont désormais plus limités', souligne-t-il dans son étude.



