J.p.morgan chase & co : Bénéfice en baisse, mais meilleur qu'escompté

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase, la première banque américaine par les actifs, a dévoilé vendredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, mais son produit net bancaire n'a pas atteint les attentes du marché.



La firme new-yorkaise a dégagé au quatrième trimestre un bénéfice net en baisse à 10,4 milliards de dollars, soit 3,33 dollars par action, contre 12,1 milliards (3,79 dollars par titre) un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes financiers attendaient en moyenne un bénéfice de l'ordre de trois dollars l'action.



L'établissement américain explique que le repli de son résultat trimestriel est dû à la hausse des rémunérations de ses collaborateurs et à l'augmentation de ses investissements en technologies et en marketing, jugés nécessaires pour faire croître son activité.



Son produit net bancaire trimestriel s'est légèrement replié à 29,25 milliards de dollars, alors que le marché tablait sur 29,9 milliards.



Jamie Dimon, le PDG du groupe de services financiers, s'est montré positif quant à l'évolution de l'activité en dépit de la propagation du variant Omicron, des tensions inflationnistes et des problèmes logistiques qui affectent aujourd'hui l'économie.



'Le marché du crédit reste sain avec des provisions qui ressortent à des niveaux exceptionnellement bas et nous demeurons optimistes sur la croissance américaine au vu de la confiance affichée par les entreprises, avec des consommateurs qui bénéficient à la fois de la croissance du marché du travail et de la montée des salaires', a-t-il assuré.



A Wall Street, l'action JPMorgan perdait plus de 3% vendredi dans les transactions d'avant-Bourse.



