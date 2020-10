J.p.morgan chase & co : Aide ses clients à s'aligner sur l'accord de Paris

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a déclaré mercredi qu'il travaillera avec ses clients pour aligner ses activités de financement sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat.



Le cabinet de Wall Street lance un 'Center for Carbon Transition', une activité qui permettra aux clients des banques d'affaires et des banques commerciales d'accéder à des solutions de financement, de recherche et de conseil axées sur la durabilité.



Dans le cadre de son engagement, la banque fixera également des objectifs d'émissions intermédiaires pour 2030 pour son portefeuille de financement.



En ce qui concerne ses propres opérations, JPMorgan a déclaré qu'elle prévoit de devenir neutre en carbone dès 2020, après s'être engagée à utiliser des énergies renouvelables pour 100 % de ses besoins en électricité cette année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

