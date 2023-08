Johnson & johnson : La scission de Kenvue est finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé mercredi avoir finalisé la scission de sa division de santé grand public Kenvue, une entité désormais indépendante et qui cote en Bourse depuis le mois de mai dernier.



A l'issue de son offre publique d'échange, le géant américain de la santé indique avoir obtenu plus de 190,95 millions d'actions ordinaires Johnson & Johnson contre 1,53 milliard de titres Kenvue, dans le cadre d'une opération qui a été sursouscrite plus de quatre fois.



Conséquence, J&J détient ne détient plus dorénavant que 9,5% du capital de Kenvue.



Depuis son introduction en Bourse à un prix de 22 dollars l'action au mois de mai dernier, le titre Kenvue s'est apprécié de plus de 7% à la Bourse de New York.



L'entreprise, qui détient un portefeuille de marques emblématiques telles que Band-Aid, Listerine, Neutrogena ou Tylenol, doit intégrer l'indice de référence S&P 500 à partir de vendredi.



