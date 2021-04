Johnson & johnson : Hausse du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 22,3 milliards de dollars au premier trimestre 2021 en croissance de 7,9 %, une croissance opérationnelle de 5,5 % et une croissance opérationnelle ajustée de 6,0 %.



Le BPA s'inscrit à 2,32 $ au premier trimestre de 2021 en hausse de 6,9 %. Le BPA ajusté est de 2,59 $ en hausse de 12,6 %.



Le groupe a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2021 pour tenir compte de la croissance ajustée des ventes opérationnelles à 9,3 % et de la croissance du BPA opérationnel ajusté à 16,8 %.



Johnson & Johnson a annoncé que son conseil d'administration a décidé une augmentation de 5,0 % du dividende trimestriel, qui est passé de 1,01 $ par action à 1,06 $ par action.



