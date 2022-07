Johnson & johnson : A reçu un avis positif du CHMP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Janssen reçoit un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour le nouvel anticorps bispécifique TECVAYLI® (teclistamab) pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire (RRMM).



Le teclistamab est un anticorps bispécifique redirigeant les cellules T. Il cible à la fois l'antigène de maturation des cellules B (BCMA), un marqueur présent sur les cellules du myélome multiple, et le CD3, sur les cellules T.



L'AMC est l'approbation d'un médicament qui répond à des besoins médicaux non satisfaits des patients, sur la base de données moins complètes que celles normalement exigées, lorsque l'avantage de la disponibilité immédiate du médicament l'emporte sur le risque et que le demandeur est en mesure de fournir des données cliniques complètes à l'avenir.



' Si elle est adoptée par la Commission européenne, cette autorisation pourrait être la première au niveau mondial pour le teclistamab, en tant que premier anticorps bispécifique redirigeant les cellules T pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire. ' a déclaré Peter Lebowitz, chef du domaine thérapeutique mondial, oncologie, Janssen Research & Development.



