Johnson & johnson : Va investir 100M d'USD en 5 ans pour l'équité aux USA

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui vouloir engager 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans des collaboration et partenariats afin de promouvoir des solutions d'équité en santé pour les Noirs et les minorités des États-Unis.



'Nous sommes particulièrement bien placés pour réunir des organisations privées, publiques et communautaires dans la poursuite de cette aspiration commune - et travailler ensemble pour avoir un impact significatif grâce à la science, aux affaires, à la santé publique et philanthropie', commente le p.d.-g. de J&J, Alex Gorsky.



