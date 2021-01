Johnson & johnson : Publication des données du candidat vaccin à la Covid19

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que le New England Journal of Medicine a publié des données provisoires de phase 1/2a démontrant que le candidat vaccin à la Covid-19, développé par les Janssen Pharmaceutical Companies, avait fourni une réponse immunitaire d'au moins 71 jours chez les participants à l'étude de 18 à 55 ans.



Les données sur la durabilité des réponses immunitaires chez les participants à l'essai âgés de plus de 65 ans seront disponibles à la fin janvier et un suivi à plus long terme jusqu'à un an est prévu, fait savoir le laboratoire.



La société prévoit de présenter ses données de phase 3 à la fin du mois de janvier.



