Johnson & johnson : Le vaccin Covid approuvé dès 18 ans au Canada

(CercleFinance.com) - Le laboratoire Johnson & Johnson (J&J) a annoncé aujourd'hui que Health Canada, l'autorité de santé canadienne, avait approuvé son vaccin unique contre la Covid-19 afin de prévenir la maladie chez les patients dès l'âge de 18 ans.



Cette décision s'appuie sur une série de données scientifiques, dont celles d'une étude de phase III ayant mis en évidence une efficacité de 85% du vaccin contre formes graves, hospitalisations et décès liés au coronavirus 28 jours après la vaccination.



' Nous sommes ravis de la décision de Health Canada d'approuver notre vaccin sur la base de données témoignant de la sécurité et l''efficacité solides du vaccin ', a déclaré Mathai Mammen, à la tête de la section R&D chez Janssen (J&J).



