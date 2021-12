Johnson & johnson : Le SAGE favorable à la dose de rappel du vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a indiqué hier soir que le SAGE - le groupe consultatif d'experts sur la vaccination qui conseille l'OMS sur les politiques mondiales en matière de vaccins et de vaccination - avait émis une recommandation provisoire soutenant l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson contre la Covid en tant que dose de rappel chez les personnes de 18 ans et plus.



Le SAGE a recommandé que le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 puisse être utilisé pour le rappel homologue, c'est-à-dire en utilisant le sérum J&J aussi bien pour la primovaccination que pour le rappel.



L'OMS soutient aussi une approche flexible dite du 'mix-and-match' : le vaccin J&J pouvant également être utilisé comme dose de rappel chez les personnes de 18 ans et plus ayant reçu un autre sérum que celui de J&J en primovaccination.





