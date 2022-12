Johnson & johnson : Le directeur général nommé président du conseil

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé mercredi soir qu'il avait décidé de réunir les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration, qu'il confiera à Joaquin Duato.



Duato, un cadre maison ayant passé plus de 30 ans au sein du groupe de santé américain, avait pris les fonctions de directeur général en janvier 2022, date à laquelle il avait également été nommé administrateur.



Au poste de président du conseil d'administration, il succédera à Alex Gorsky, lui aussi un cadre maison affichant plus de 30 années d'expérience au sein du groupe.



