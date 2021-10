Johnson & johnson : Hausse de 18,7% du bénéfice net ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que ses ventes ont atteint 23,3 Mds$ au titre du 3e trimestre 2021, soit une progression de 10,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Les ventes progressent dans tous les segments, aussi bien Consumer Health (+5,3%) que Pharmaceutical (+13,8%) et Medical Devices (+8%).



Le laboratoire enregistre un bénéfice net ajusté de 6,9 Mds$, en hausse de 18,7% par rapport à la même période douze mois plus tôt.

Le BPA ajusté trimestriel ressort ainsi à 2,6$ contre 2,2$ au 3e trimestre 2020.



Dans ce contexte, J&J relève sa guidance 2021 et anticipe un BPA ajusté annuel compris entre 9,77 et 9,82$ (vs 9,6 à 9,7$ dans la précédente estimation).



