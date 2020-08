Johnson & johnson : Emprunt obligataire de 7,5 milliards de dollars

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé vendredi l'émission d'un emprunt obligataire de 7,5 milliards de dollars destiné à financer l'acquisition de Momenta, un spécialiste des maladies d'origine immunitaire.



L'emprunt compte six tranches, dont les deux plus importantes - celles à horizon 2027 et 2030 - affichent des montants de respectivement 1,5 et 1,75 milliards et des coupons de 0,95% et 1,3%.



Dans un avis réglementaire, J&J précise que 6,5 milliards de dollars de l'opération doivent servir au financement du rachat de Momenta, le reste du montant étant voué à financer les besoins généraux de l'entreprise.



BofA, J.P. Morgan, Citigroup et Deutsche Bank sont les principaux teneurs de livres de la levée de fonds.



