Johnson & johnson : Données complètes positives autour du Tremfya

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson (J&J) ont annoncé aujourd'hui la publication dans Arthritis & Rheumatology de données complètes issues d'un essai essai clinique de deux ans portant sur le Tremfya (guselkumab), comme traitement du rhumatisme psoriasique actif (RP).



Les résultats montrent qu'une majorité de patients adultes naïfs de traitement biologique traités par Tremfya ont obtenu des améliorations des signes et symptômes articulaires et une clairance cutanée complète qui se sont maintenues ou ont augmenté au fil du temps, suggérant que la poursuite du traitement par Tremfya peut conduire à des niveaux plus élevés d'amélioration des symptômes.



'Ces données complètes sur deux ans fournissent des informations importantes sur la façon dont les patients atteints de rhumatisme psoriasique peuvent obtenir et maintenir des améliorations sur tous les symptômes, l'objectif ultime étant une rémission complète', a déclaré le chercheur de l'étude, Philip Mease, directeur de la recherche en rhumatologie au Swedish Medical Center et professeur clinicien à la faculté de médecine de l'Université de Washington.





