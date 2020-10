Johnson & johnson : Demande à la FDA d'étendre l'utilisation du Xarelto

(CercleFinance.com) - Via sa filiale Janssen Pharmaceutica, Johnson & Johnson annonce aujourd'hui avoir adressé une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis afin d'étendre l'utilisation du Xarelto (rivaroxaban) chez les patients atteints de maladie de l'artère périphérique (MAP).



Selon J&J, si elle est approuvée, cette nouvelle indication permettrait de réduire le risque d'événements vasculaires thrombotiques majeurs tels que la crise cardiaque, l'AVC et l'amputation chez les patients atteints de MAP qui doivent fréquemment subir des revascularisations des extrémités.



L'étude Voyager Pad a en effet montré que le Xarelto combiné à l'aspirine était plus efficace que l'aspirine seule afin de réduire le risque d'événements cardiovasculaires.





