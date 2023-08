Johnson & johnson : Bilan de l'offre d'échange d'actions avec Kenvue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que sur la base des résultats préliminaires, son offre précédemment annoncée à ses actionnaires d'échanger leurs actions ordinaires de Johnson & Johnson contre des actions de Kenvue a été sursouscrite.



Ainsi, selon l'agent d'échange, 802707331 actions ordinaires de Johnson & Johnson ont été valablement apportées dans le cadre de l'offre.

Johnson & Johnson a l'intention d'accepter 190 955 436 des actions présentées en échange des 1 533 830 450 actions ordinaires de Kenvue détenues par Johnson & Johnson.



Sur la base du nombre total d'actions ordinaires de Johnson & Johnson signalées comme étant offertes avant l'expiration de l'offre d'échange, on estime qu'environ 23,8 % des actions ordinaires de Johnson & Johnson présentées seront échangées.



Les actions ordinaires de Johnson & Johnson présentées mais non acceptées à l'échange seront restituées aux actionnaires soumissionnaires.



Suite à la clôture de l'offre d'échange, Johnson & Johnson conservera environ 9,5 % des actions ordinaires en circulation de Kenvue.



