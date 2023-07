Jc decaux sa. : Résultat net quintuplé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - JCDecaux publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net part du groupe de 37,8 millions d'euros, en hausse de 422,4%, et un résultat d'exploitation ajusté avant charges de dépréciation, de 12,5 millions, en hausse de 170%.



Le groupe de communication en extérieur a accru sa marge opérationnelle ajustée de 10,7% à 203,1 millions d'euros et son chiffre d'affaires ajusté de 7,5% à plus de 1,58 milliard, dont une hausse de 7,8% en organique (+10,3% sur le deuxième trimestre).



Au troisième trimestre, il prévoit désormais une croissance organique du CA autour de +7% 'avec la Chine en-dessous de la moyenne du groupe, en raison d'une reprise lente du trafic international et de l'impact du non-renouvellement des contrats de Canton'.



