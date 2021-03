Jc decaux sa. : De lourdes pertes en 2020

(CercleFinance.com) - JCDecaux publie un résultat net part du groupe de ‑604,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, comparé à +265,5 millions en 2019, et une marge d'exploitation ajustée (avant charges de dépréciation) de -15,3% contre +9,9% l'année précédente.



Le chiffre d'affaires ajusté a chuté de 40,6% à 2,31 milliards d'euros (-38,1% en organique), les activités de mobilier urbain et d'affichage ayant moins diminué que l'activité de transport, impactée par l'effondrement du trafic passagers international des aéroports.



Compte tenu des résultats 2020, le directoire du groupe de communication extérieure recommandera de ne pas verser de dividende en 2021 à l'occasion de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 20 mai.



