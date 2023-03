Jc decaux sa. : Encore pénalisé par la Chine, JCDecaux est prudent pour le début de 2023

(BFM Bourse) - Le numéro un de l'affichage extérieur table sur une croissance modérée de son chiffre d'affaires ajusté pour le premier trimestre 2023. En Chine, la société anticipe un recul de ses revenus à deux chiffres.

JCDecaux ne saisira pas dans l'immédiat le rebond de la croissance en Chine. C'est ce qui ressort des prévisions pour le premier trimestre 2023 du numéro un mondial de l'affichage extérieur, qui a également publié ce jeudi ses résultats annuels pour 2022.

Le groupe se montre relativement prudent pour les trois premiers mois de l'année. JCDecaux anticipe ainsi une progression hors effets de change et de périmètre de son chiffre d'affaires ajusté de 2,5%, contre, à titre de comparaison, 5,1% sur le quatrième trimestre de 2022.

Cette prévision intègre une chute à deux chiffres des revenus en Chine pour la période, le retour à la normale de la mobilité dans le pays ne s'étant observé qu'à partir de mars, souligne la société.

"Le point d'inflexion est en mars (…) notamment post Nouvel An chinois. On voit bien que l'activité a retrouvé sa normalité, le métro de Shanghai est remonté à ses 14 millions de voyageurs par jour, les aéroports domestiques sont repartis. L'action économique dans son ensemble est repartie, ce qui permet à nos annonceurs de revenir dans nos activités, ce qui est une très bonne nouvelle", a expliqué ce jeudi sur BFM Business Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

Une rentabilité inférieure aux attentes

JCDecaux ne communique pas la ventilation de ses revenus en Chine. Mais les analystes estiment que la deuxième économie mondiale représente environ 20% du chiffre d'affaires du groupe. La société est notamment présente dans les aéroports et métros des grandes métropoles du pays.

La reprise de la Chine due à la réouverture économique du pays devrait progressivement porter l'activité du groupe au cours de l'année, ce qui a d'ailleurs amené plusieurs bureaux d'études à revoir leurs prévisions à la hausse sur JCDecaux. Mais il faudra donc attendre quelques mois pour observer cette amélioration dans les comptes de l'entreprise.

Pour TP ICAP Midcap, JCDecaux devrait réellement bénéficier de la normalisation sanitaire dans le pays à compter du deuxième trimestre 2023.

Concernant ses résultats 2022, le groupe avait déjà publié son chiffre d'affaires qui en donnée ajustées a progressé de 16,6% hors effets de changes et de périmètre.

La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 603 millions d'euros, en hausse de 43% sur un an. Elle s'avère néanmoins inférieure au consensus des analystes cité par UBS qui s'établissait à 615 millions d'euros.

Pas de versement de dividende

Le groupe est revenu dans le vert au niveau du résultat net part du groupe, qui s'établit à 132,1 millions d'euros contre une perte de 14,5 millions d'euros en 2021.

La société a par ailleurs décidé de ne pas proposer de versement de dividende au titre de l'exercice 2022 lors de sa prochaine assemblée générale.

A la Bourse de Paris, l'action JCDecaux se retrouve sous pression, chutant de 11,3% vers 11h. "La marge et donc le levier opérationnel pour 2022 sont un peu décevants, de même que les perspectives de croissance pour le premier trimestre. Le groupe reste néanmoins confiant sur le rebond de la Chine et il y a peut-être un peu d'exagération dans la chute du cours", souligne un analyste parisien.

