Jc decaux sa. : Prêt à saisir la reprise de l'activité en Chine, JCDecaux tient le haut de l'affiche en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste de l'affichage extérieur a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Barclays a relevé sa recommandation à surpondérer sur le titre, jugeant que l'action présente un potentiel significatif.

JCDecaux en vedette ce vendredi. Le spécialiste de l'affichage extérieur signe la plus forte hausse des valeurs éligibles au SRD, avec une progression de 4%.

Le groupe fondé par Jean-Claude Decaux a livré un point sur son activité qui a dépassé toutes les attentes. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ajusté s'est inscrit à 1,03 milliard d'euros en croissance de 8,1% sur an en données publiées. En variation organique (hors effet de change et de périmètre donc), la croissance du groupe s'est établie à 5,1% sur un an, contre 3% attendu par la société. Les analystes pour leur part tablaient sur une progression limitée à 3,5%, toujours en variation organique, selon un consensus cité par la banque UBS. En excluant la Chine, le chiffre d'affaires du groupe afficherait une progression de 9,6% sur le dernier trimestre de l'année.

La performance s'avère relativement homogène par pôle: le mobilier urbain (abribus par exemple), le pôle transport (aéroports, gares, métros) et le pôle affichage (toiles évènementielles par exemple) ont connu des progressions organiques respectives de 4,8%, 5,1% et 6% sur un an au quatrième trimestre.

"L’ensemble des zones géographiques enregistrent une croissance organique positive au quatrième trimestre 2022. L’Asie-Pacifique (hors Chine) affiche une progression de +44,1% en organique. Les chiffres d’affaires respectifs de la France, du reste de l’Europe, du reste du Monde et de l’Amérique du Nord – hors non-renouvellement du contrat de l’aéroport de New York – sont au quatrième trimestre 2022 d’ores et déjà supérieurs aux niveaux du quatrième trimestre 2019", a expliqué le président du directoire et co-directeur général du groupe Jean-Charles Decaux. JCDecaux publiera l'intégralité de ses comptes le 9 mars prochain.

Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires ajusté a atteint 3,32 milliards d'euros, en progression organique de 16,6%.

Un potentiel encore important pour les analystes

Ce point d'activité vient souligner la bonne tenue de la croissance de la société, hors Chine, avant le rebond espéré dans le pays asiatique où l'économie poursuit sa réouverture. JCDecaux ne communique pas son exposition à cette région clef pour la reprise de son activité cette année. Mais selon TP ICAP Midcap, elle se situerait autour de 20% du chiffre d'affaires en 2021. Selon les estimations de Barclays, la Chine représenterait 19% des revenus de 2019 mais seulement 9% de ceux de 2022.

JCDecaux est ainsi bien positionné pour tirer parti d'une potentielle reprise chinoise. C'est pour cette raison que la banque Barclays a relevé ce vendredi sa recommandation sur la valeur à "surperformance" contre "neutre" avec un objectif de cours rehaussé de 16 euros à 27,5 euros. "Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de potentiel", écrivent les analystes de la banque britannique qui tablent sur une croissance organique de 8% pour le groupe cette année. Mais ils estiment que ce scénario s'avère "prudent". Dans leur scénario optimiste, la croissance organique passerait à 22%, avec un bond de 170% en Chine et de 55% de l'activité aéroport, ce qui permettrait au bénéfice par action de croître de 57% en 2023.

"Bien que l'action ait progressé de 60% depuis novembre et de 20% depuis le début de l'année, nous voyons toujours un potentiel de hausse car la visibilité sur la reprise des résultats en Chine se renforce et les conditions en Europe semblent plus favorables que prévu à la fin de l'année dernière (les prix du gaz et de l'énergie sont revenus à un niveau proche de celui d'avant la guerre d'Ukraine)", juge de son côté UBS. L'établissement suisse a confirmé sa recommandation à l'achat et a porté son objectif de cours à 24 euros. Mais cet objectif pourrait monter à 29 euros dans le scénario le plus optimiste d'UBS où l'établissement retient une reprise à 100% de la Chine.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse