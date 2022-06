Itesoft : OPAS ouverte ce 10 juin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Itesoft, déposé par Banque Delubac & Cie pour le compte de la SAS CDML qui agit au sein d'un concert, est ouverte du 10 au 24 juin inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de quatre euros, la totalité des actions Itesoft existantes non détenues par lui et les membres du concert (à l'exception des actions autodétenues), soit 953.039 actions représentant 15,54% du capital.



Il est précisé que l'initiateur n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire sur les actions de la société Itesoft à l'issue de l'offre, ni de demander la radiation des actions d'Euronext Paris.



