Ipsen : Le laboratoire Ipsen casse sa tirelire pour racheter Albireo, un expert des maladies du foie

(BFM Bourse) - Le laboratoire a annoncé ce lundi le rachat de cette société de biotechnologies spécialisée dans les maladies du foie. Si l’opération va logiquement augmenter les ventes de l’entreprise, elle pèsera sur son résultat opérationnel jusqu’à fin 2024.

Fidèle à sa stratégie, Ipsen a une nouvelle fois recours à la croissance externe pour élargir son portefeuille. Le groupe pharmaceutique a ainsi annoncé ce lundi avoir conclu un accord pour racheter la société de biotechnologies américaine Albireo, cotée sur le Nasdaq.

Issue d’une scission, en 2008, du groupe britannique AstraZeneca, Albireo est spécialisée dans les traitements pour les maladies du foie chez l’enfant et l’adulte. Sa principale molécule, Bylvay, a été approuvée aux Etats-Unis en 2021 pour le traitement du prurit chez les patients âgés de trois mois et plus atteints d’une cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP).

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Cette maladie se caractérise par un débit bilaire altéré. "L’accumulation de bile qui en résulte dans les cellules du foie provoque une maladie du foie et des symptômes hépatiques", explique Ipsen. Le prurit constitue le symptôme le plus invalidant de cette maladie et se traduit par des démangeaisons intenses qui peuvent entraîner une mutilation de la peau et des pertes de sommeil.

Un complément de prix sous certaines conditions

Bylvay a également été approuvée dans l’Union européenne pour le traitement de la CIFP chez les patients âgés de six mois et plus. Au-delà de ces indications, Albireo a déposé d’autres demandes pour approuver Bylvay dans le traitement du syndrome d’Alagille, une maladie génétique rare, et conduit une étude clinique de phase III (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) évaluant cette molécule pour traiter l’artrésie des voies bilaires (AVB), une maladie rare du foie chez l’enfant.

Pour racheter Albireo, Ipsen va débourser 42 dollars par action, soit une prime de 84% par rapport au cours de clôture de 22,82 dollars de vendredi de la biotech américaine, pour un montant total de 952 millions de dollars, soit 890 millions d’euros.

La transaction, dont la finalisation est attendue au premier trimestre de cette année, sera financée par la trésorerie et les lignes de crédit existantes d’Ipsen. Au-delà du montant initial de 952 millions de dollars, chaque action Albireo rachetée par Ipsen bénéficie d’un certificat de valeur garantie (CVG) qui donnera droit à un paiement différé de 10 dollars par CVG si Bylvay est approuvée aux Etats-Unis pour le traitement de l’AVB avant le 1 janvier 2028. Ce qui, selon les calculs de Royal Bank of Canada porterait alors le montant du rachat à 1,2 milliard de dollars.

Le marché réagit avec prudence

Dans l’immédiat, le rachat d’Albireo augmentera les ventes annuelles d’Ipsen de plusieurs dizaines de millions de dollars, la société américaine tablant pour son exercice 2022 sur des revenus de 24 millions de dollars. Selon un consensus Visible Alpha cité par Royal Bank of Canada, les analystes anticipent néanmoins un pic de 1,3 milliard de dollars de ventes pour Bylvay d’ici à 2031, dans le cas où la molécule sera approuvée pour le traitement de l’ABV.

Ipsen indique par ailleurs que la transaction aura un impact dilutif sur le résultat opérationnel de ses activités jusqu’à fin 2024.

A la Bourse de Paris, le marché réagit avec une certaine prudence à l’annonce de cette transaction. Le titre Ipsen perd ainsi 1% à 101,20 euros.

"D'un point de vue stratégique, nous pensons qu'il s'agit d'une bonne opération pour Ipsen, qui renforce son portefeuille de maladies rares", souligne Royal Bank of Canada.

A plus long terme, "un prix d'acquisition total de 1,2 milliard de dollars pour des ventes maximales potentielles de 1,3 milliard de dollars semble être bon marché", poursuit la banque. Mais l’établissement souligne aussi que la cible d’Ipsen "présente clairement un certain risque en matière de recherche et développement" et maintient son conseil à "performance de secteur" l’équivalent de "neutre" chez Royal Bank of Canada.

En raison de sa taille limitée, Ipsen a notablement recours à la croissance externe et aux accords de licence pour développer son portefeuille de produits.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse