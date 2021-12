Ipsen : Partenariat stratégique avec Genfit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen et Genfit annoncent un partenariat stratégique à long terme pour initier une collaboration globale, avec l'acquisition par Ipsen d'actions Genfit nouvellement émises, représentant 8% du capital post-émission, via un investissement de 28 millions d'euros.



L'accord confère à Ipsen une licence globale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental elafibranor de Genfit, destiné aux personnes atteintes de cholangite biliaire primitive (CBP).



Le partenariat accorde aussi à Ipsen l'accès aux futurs programmes cliniques menés par Genfit et associe l'expertise scientifique ainsi que les technologies propriétaires de Genfit dans les maladies du foie aux capacités de développement et de commercialisation d'Ipsen.



Genfit reçoit 120 millions d'euros de paiement initial et est éligible au versement de paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 millions, ainsi que des redevances échelonnées avec un pourcentage à deux chiffres pouvant aller jusqu'à 20% des ventes.



