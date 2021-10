Ipsen : Objectifs pour 2021 revus en hausse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Ipsen revoit en hausse ses objectifs 2021, anticipant désormais une croissance des ventes totales supérieure à 11% à changes constants et une marge opérationnelle des activités d'environ 34%.



Le laboratoire pharmaceutique affiche des ventes totales de près de 2,08 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, en croissance de 9,3% en données publiées et de 12,3% à taux de change constant.



Au cours du troisième trimestre, ses ventes totales s'élèvent à 727,4 millions d'euros soit une croissance de 14,9% à taux de change constant, dont des progressions de 15,1% en médecine de spécialité et de 12,2% en santé familiale.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel