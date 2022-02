Ipsen : Hausse de 24% du BPA des activités en 2021

(CercleFinance.com) - Ipsen publie au titre de 2021 un BPA des activités en augmentation de 24,5% à 9,09 euros et une marge opérationnelle des activités améliorée de 3,2 points à 35,2%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10,7% à 2,87 milliards (+12,3% à taux de changes constants).



A cette occasion, il fait part de négociations exclusives avec Mayoly Spindler pour lui céder son activité santé familiale pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre jusqu'à 350 millions d'euros, avec une finalisation de la transaction prévue avant la fin du troisième trimestre 2022.



Hors santé familiale, Ipsen indique viser pour 2022 une croissance des ventes totales supérieure à 2% à TCC et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35%. Au titre de 2021, il propose un dividende de 1,20 euro par action, en hausse de 20%.



