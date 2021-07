Ipsen : Accord de collaboration avec BAKX Therapeutics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce avoir signé avec BAKX Therapeutics un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du BKX-001 dans le traitement potentiel de la leucémie, des lymphomes et des tumeurs solides.



Par cet accord, le laboratoire biopharmaceutique français obtient une licence exclusive pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un nouveau traitement ciblant la protéine-X associée à BCL-2 (BAX), un effecteur de l'apoptose.



A la signature, Ipsen verserait à BAKX Therapeutics un paiement initial de 14,5 millions de dollars, suivi de paiements d'étapes pouvant aller jusqu'à 837,5 millions. Ils partageront à parts égales les bénéfices et coûts de commercialisation et de développement.



