Interparfums : Résultat net semestriel divisé par trois

(CercleFinance.com) - Interparfums publie un résultat net en recul de 67% à 8,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, avec une marge opérationnelle de 7,5% à comparer à 16,4% un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en baisse de 41% à 139,3 millions.



La hausse des stocks, la gestion des retours liés au transfert de la licence Kate Spade et des conditions tarifaires particulières négociées avec certains clients ont pesé sur la marge brute du premier semestre, en baisse de quatre points entre 2019 et 2020.



'Certains indicateurs semblent annoncer une reprise progressive de l'activité. Sauf évolution contraire, nous anticipons pour l'année 2020 un chiffre d'affaires qui approcherait 300 millions d'euros', indique le PDG Philippe Benacin.



