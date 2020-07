Interparfums : Prise de participation dans Divabox

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Interparfums annonce la signature avec Divabox, propriétaire du site de e-commerce beauté Origines-parfums, d'un partenariat par lequel Interparfums détiendra 25% du capital de Divabox grâce à une augmentation de capital réservée.



'Site agréé par l'ensemble des marques de parfumerie sélective, Origines-parfums figure parmi les principaux acteurs français du e-retail beauté sur internet, avec une expertise reconnue de la relation clients notamment', explique le groupe.



Pour Interparfums, cet accord favorisera la mise en place de lignes de parfums et produits dédiés, nécessaires pour répondre à une demande spécifique des consommateurs sur ce canal de distribution, et permettra d'accélérer sa digitalisation.



