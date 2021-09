Interparfums : Perd plus de 4%, un broker dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Interparfums cède plus de 4% à Paris, pénalisé par une analyse d'Oddo BHF qui a dégradé ce matin son opinion sur le titre, passant de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours de 63 euros, après la présentation par le groupe de ses résultats de premier semestre 2021 d'où ressort pourtant un 'fort levier opérationnel'.



Le bureau d'études justifie sa dégradation d'opinion par une valorisation selon lui sur des niveaux élevés, un parcours du titre n'offrant qu'un upside limité, ainsi que des éléments de supply-chain et d'approvisionnement auxquels il reste attentif.



'La séquence du second semestre 2021 invite à plus de prudence mais la perspective du lancement de Moncler et la prudence du management dans ses prévisions limitent le downside', estime toutefois l'analyste.





