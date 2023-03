Interparfums : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note neutre sur le titre Interparfums, avec un objectif de cours relevé de 62 à 66 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les résultats 2022 d'Interparfums 'supérieurs aux attentes et présageant de marges futures plus élevées'.



Ainsi, le ROC et le BN sont supérieurs de 6% et 12% aux attentes du consensus : respectivement 132 MEe et 99,5 ME contre 124,2MEe et 88,9 MEe attendus. Par ailleurs, le management guide sur un CA 2023 d'environ 750 ME (CS : 760 MEe)



En outre, Interparfums annonce qu'il vient de signer un accord avec Montblanc allongeant la durée de licence de 5 ans supplémentaire soit une extension du 31/12/2025 au 31/12/2030.



Dans ce contexte, Oddo relève ses hypothèses de CA à 761 ME (vs 756 MEe) pour 2023, et son ROC 23e passe de 131 MEe (CS : 131 MEe) à désormais 159 MEe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.