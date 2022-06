Interparfums : Oddo passe à 'surperformance' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo relève sa note sur le titre Interparfums, passant de 'neutre' à 'surperformance', tout en abaissant son objectif de cours de 60 à 56 euros.



Selon le bureau d'analyses, 'le niveau d'activité semble demeurer solide', avec un 'order in take' dépassant sensiblement les 100 ME.



Ainsi, de nombreux lancements sont prévus pour 2022: Montblanc Legend Red, Coach Wild Rose, Rochas Girl rechargeable, Jimmy Choo I Want Choo for Ever, Moncler, Aqua Man de Jimmy Choo, un nouveau parfum Collection Boucheron, un parfum Collection Extraordinaire sur la marque Van Cleefs& Arpels, Karl Lagerfeld (Duo City)...



Si Oddo retient que les chaînes logistiques restent sous tensions, l'analyste indique qu'elles ne semblent pas provoquer de rupture ou provoquer d'arrêt de ventes.



'Au total, nous avons relevé nos hypothèses de CA (635 ME vs 612 MEe auparavant) et nous pensons que le groupe dépassera le consensus', indique Oddo.



'Interparfums présente des caractéristiques que nous apprécions : sensibilité $ positive, bilan sain (pas de réelle sensibilité opérationnelle au risque de refinancement et de remontée des taux), pricing power et faible sensibilité à l'inflation des salaires', conclut l'analyste.



