Interparfums : Oddo confirme sa note sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Interparfums, avec un objectif de cours inchangé de 67,5 euros.



Le bureau d'analyses indique qu'Interparfums a publié ce matin, une mise à jour de ses estimations d'atterrissage pour 2021 et ses projections 2022.

Fin 2021, Interparfums attend désormais un CA compris entre 520 ME et 530 ME (vs 520 ME précédemment), soit +40% (et +8% par rapport à 2019)', indique l'analyste.



Pour 2022, le management attend un CA de 560-570 ME (+8%), un scénario qu'Oddo juge 'bas' compte tenu des lancements et extensions de ligne prévus chez Coach, Montblanc, Jimmy Choo, Lanvin, Rochas...



L'analyste salue la bonne visibilité apportée par le pipeline de lancement, la structure de coûts flexible et ajoute qu'Interparfums est 'l'un des rares véhicules et pure player du Luxe dans l'univers Midcap'.



