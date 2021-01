Interparfums : Oddo BHF relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Interparfums de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 45 à 48 euros, après la publication d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur de près de 20% aux attentes.



'Interparfums rassure quant à la bonne tenue de la parfumerie et le bon comportement de ses marques dans ce marché, mais il renoue en outre, avec son habitude de battre ses guidances', salue l'analyste, qui ajuste sensiblement à la hausse ses prévisions.



'Même s'il ne s'agit vraisemblablement que d'une croissance liée au rebond mécanique du marché et au sale-in, le retour au niveau de CA T4 2019 est clairement inattendu et positif, sachant que la perspective du lancement Moncler en 2022 soutient la visibilité', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.