Interparfums : Oddo abaisse sa note sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo abaisse son conseil sur le titre Interparfums, passant de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours inchangé de 67,5 euros.



A l'occasion de son IR Day, le management s'est déclaré 'raisonnablement confiant' quant à la tenue du marché de la parfumerie et annonce un calendrier de lancements dense pour 2022, avec 13 projets de nouveaux parfums.



Toutefois, 'les guidances sont établies sur des bases prudentes en raison de la forte croissance du marché, observée en 2021', indique le broker.



Selon Oddo, à court terme, les multiples vont constituer un frein. 'Il va sans doute falloir attendre les publications pour que le marché soit plus volontaire boursièrement', analyse-t-il.



