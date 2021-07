Interparfums : Objectif de CA relevé pour 2021

(CercleFinance.com) - Interparfums affiche pour son premier semestre 2021, un chiffre d'affaires de 266,3 millions d'euros, en progression de 91,2% en comparaison annuelle, et de 11,7% (+15,5% à devises constantes) par rapport au premier semestre 2019.



'Compte tenu de cette performance, nous révisons à la hausse notre chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2021 avec un objectif désormais compris entre 460 et 480 millions d'euros', indique le PDG Philippe Benacin.



Il prévient néanmoins que si le carnet de commandes demeure élevé, les tensions ou retards multiples d'approvisionnement de matières premières et de composants liés à la reprise, qui pourraient affecter la dynamique au second semestre 2021, incitent à la prudence.



