Interparfums : Mesures prises face à la crise

(CercleFinance.com) - Interparfums annonce avoir pris, devant l'absence de visibilité liée à la crise, une série de mesures 'visant, notamment, à assurer la continuité de ses opérations, à préserver sa trésorerie et à anticiper la reprise de son activité lorsque la conjoncture le permettra'.



Compte tenu de la fermeture actuelle de la quasi-totalité des points de vente dans le monde, de nombreux plans de dépenses de publicité, ainsi que les lancements majeurs prévus, ont ainsi été décalés au début de l'année 2021.



Les plannings d'approvisionnement et de conditionnement ont été revus sur les mois à venir, allégés sur certaines lignes ou projets secondaires, et renforcés sur les lignes phares du catalogue, en parfaite adéquation avec la politique de stocks élevés du groupe.



