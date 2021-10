Interparfums : Le titre bondit de 10% soutenu par un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Interparfums gagne près de 10% à Paris, alors que ce matin, Oddo soulignait que les derniers chiffres des ventes aux détails aux USA faisaient ressortir une hausse de 0,7% à fin août, avec un vif rebond par rapport à juillet sur les ventes discrétionnaires.



'Il nous semble plus réaliste d'anticiper un T3 à au moins 126 MEe (+13%), là où nous attendions auparavant, plutôt une stabilité (rappel : S1 : +91%). Pour l'ensemble de l'année 2021, mais aussi pour 2002, nous avons relevé nos projections. Nous retenons désormais un CA de 512 MEe, soit +39%e au lieu de +32% auparavant.



'Compte tenu de bons volumes, nous pensons que l'objectif de MOP (actuellement guidée à ' autour de 15% '), est trop conservateur. Nous tablons plutôt sur une MOP 2021 de 17,7% malgré une hausse des budgets publicitaires : 113 MEe vs 72 MEe en 2020 ' rajoute le bureau d'analyses.

Oddo indique que son objectif de cours à 12 mois ressort inchangé à 63 E. L'analyste confirme son conseil à Surperformance sur la valeur.



