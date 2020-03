Interparfums : Hausse de 7,4% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Interparfums publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 7,4% à 50,6 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 0,6 point à 15,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 484,3 millions.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,71 euro par action, en augmentation de 10%, soit un taux de distribution de 66%, ainsi qu'une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin prochain, sur la base d'une nouvelle pour dix détenues.



'Même si notre activité est limitée en Chine (2% du chiffre d'affaires 2019), l'épidémie du coronavirus devrait significativement impacter la distribution de nos produits sur l'ensemble des zones Asie, Europe et Moyen Orient', prévient le PDG Philippe Benacin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur INTERPARFUMS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok