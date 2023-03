Interparfums : Hausse de 40% du résultat net pdg en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Interparfums publie un chiffre d'affaires de 706,6 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 26% par rapport à 2021. Dans le même temps, le résultat opérationnel progresse de 33%, pour atteindre 131,8 ME, et le résultat net part du groupe gagne 40%, à 99,5 ME.



Le résultat net par action ressort à 1,66 euro, contre 1,24 euro un an auparavant.



'En 2022, nous avons réalisé une nouvelle croissance de nos ventes et de nos résultats dans un contexte économique et géopolitique perturbé. En 2023, si de nombreuses incertitudes demeurent, nous devrions poursuivre cette trajectoire et atteindre un CA de 750 ME, grâce à l'attrait continu des consommateurs pour nos marques, dans un marché mondial des parfums toujours porteur', indique Philippe Benacin, p.d.-g. d'Interparfums.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.