Interparfums : Interparfums gagne plus de 2% à la suite du relèvement de l'objectif d'Invest Securities

(CercleFinance.com) - Interparfums gagne plus de 2% à Paris, porté par une analyse d'Oddo qui anticipe une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 220%, soit 114 ME, au titre du 2e trimestre.



'Un tel CA marquerait le retour à des niveaux d'activité comparables à ceux du deuxième trimestre 2019, et témoignerait du fort rebond des principales marques du portefeuille', indique l'analyste.



Selon le broker, Interparfums présente le triple avantage d'être l'un des seuls vrai véhicule du secteur Luxe en Midcap; de renouveler son portefeuille et alimenter sa croissance avec régularité ; d'être structurellement générateur de cash-flow.



Par conséquent, Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, et relève son objectif de 54 à 60 euros.



