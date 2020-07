Interparfums : En repli après ses prévisions de CA

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 3% à la Bourse de Paris après son point d'activités.



Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 d'environ 135 à 140 ME en raison du fort ralentissement de l'activité au cours des 3 derniers mois.



' Sur la base des conditions sanitaires actuelles, la société anticipe une reprise graduelle de son activité sur le second semestre, directement liée à la réouverture progressive des marchés ' indique le groupe.



Interparfums souligne avoir récemment franchi une étape majeure de son histoire en signant un accord de licence avec la marque Moncler.



