Interparfums : Dans le rouge malgré un CA annuel record

(CercleFinance.com) - Interparfums recule de 1% malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires record de 706,6 millions d'euros au titre de l'année écoulée, en croissance de 26% (+20% à devises constantes), dont près de 200 millions sur le dernier trimestre, en hausse de plus de 60%.



Outre une hausse des prix de facturation en début d'année et une évolution favorable de la parité euro/dollar, le groupe revendique une progression de 17% de ses volumes environ sur l'année 2022, 'reflétant une demande toujours aussi soutenue sur ses marques phares'.



'En 2023, la nouvelle hausse des prix de vente prévue au cours des semaines prochaines et le maintien d'une parité euro/dollar favorable devraient nous permettre de limiter l'impact de l'inflation', estime le directeur général délégué Philippe Santi.



