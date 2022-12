Interparfums : Dans la liste des convictions Midcap de Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Interparfums, note assortie d'un objectif de cours inchangé de 56 euros.



Après le 'roadshow' organisé à Genève et des échanges avec la direction d'Interparfums, le bureau d'analyses met en avant 'un cap de croissance toujours solide'.



Oddo retient ainsi que la demande de parfums reste 'soutenue' (avec notamment 114 ME de facturation en octobre, soit l'équivalent de 58% du CA du 3e trimestre) avec un backlog 'qui ne montre pas de signe de fléchissement'.



Dans ce contexte, Interparums vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 710 à 720 ME en 2023, soit en hausse de 6%, rapporte Oddo qui rappelle aussi que 'Interparfums continue d'explorer les options de business développement'.



L'analyste indique d'ailleurs que la hausse des prévisions d'Interparfums lui semble 'très vraisemblable'. 'Interparfums figure dans notre liste des convictions Midcap', conclut le broker.



