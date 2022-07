Interparfums : Croissance de près de 20% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Interparfums indique que sa forte croissance constatée en 2021 s'est poursuivie au premier semestre 2022, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 19,7% à 318,7 millions d'euros (+14,4% à devises constantes) par rapport à la même période en 2021.



Le groupe explique que les six premiers mois de cette année ont été marqués par un marché mondial de la parfumerie toujours aussi dynamique en dépit de la conjoncture, ainsi que par une demande croissante pour ses marques phares.



Interparfums révise à la hausse ses anticipations pour l'ensemble de 2022 avec un objectif de chiffre d'affaires désormais compris entre 630 et 640 millions d'euros, et estime que sa marge opérationnelle devrait se situer autour de 16%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel